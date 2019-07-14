غريفيثس: قلقون من أحكام الإعدام الحوثية على 30 مختطفاً

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، الأحد، عن قلقه إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن الحوثيين بحق 30 مختطفا بصنعاء.

وقال غريفيثس، في بيان مقتضب بتويتر، إن الأمم المتحدة ترفض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وتابع، إننا نؤكّد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في صنعاء.

وحث المبعوث الأممي، الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت الثلاثاء الماضي، أحكام الإعدام بحق 30 مختطفا من المشمولين في اتفاق تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في ديسمبر العام الماضي.