الجيش اليمني يتقدم ميدانياً في صعدة وحجة

أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الأحد، عن تحقيق تقدمات ميدانية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وقال أركان حرب لواء "حرب واحد" العقيد أحمد عمر الدباني، إن "قوات المهام الخاصة في اللواء نفذت عملية مباغتة بإسناد من مروحيات التحالف، ضد مواقع الحوثيين في جبهة الصفراء (شمال شرقي صعدة)، سيطرت خلالها على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي باتجاه وادي الأشر".

وأضاف أن "الحوثيين تكبدوا أثناء العملية خسائر في الأرواح والعتاد"، مشيراً إلى "اغتنام القوات الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

في ذات السياق، استعاد الجيش اليمني، الأحد، عدة مواقع بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

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وذكر ركن التوجيه في اللواء الأول قوات خاصة بمحور حرض، العقيد محمد الحكمي، إن "هجوماً مباغتاً شنته القوات على مواقع تمركز للحوثيين شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة)، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع".

وأكد العقيد الحكمي "مقتل وإصابة العشرات في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية خلال المواجهات".

وأوضح أن "مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في المنطقة ذاتها، مكبدةً الجماعة خسائر في العدد والعدة".