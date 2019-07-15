اليمن.. مقتل قيادي وجرح آخرين باشتباكات "حوثية - حوثية"

قُتِل قيادي حوثي وجُرِح آخرون في اشتباكات بين مسلحين تابعين للميليشيات في محافظة إب وسط البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن القيادي الحوثي، جلال محسن منصور، قتل وأصيب آخرون من مسلحي الميليشيات، الأحد، في اشتباكات بين عناصر حوثية تابعة للقيادي منصور وآخرين قدموا ضمن حملة حوثية إلى منطقة حبيل الكور بعزلة الأزارق بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

وذكرت أن خلافات محلية بين مواطنين في منطقتي حبيل الكور والمصنعة بسياني إب حول حفر أهالي المصنعة بئراً ارتوازية في منطقة حبيل الكور استعان أحد الأهالي بنفوذ ومسلحي القيادي الحوثي جلال محسن منصور.

وتطورت الخلافات بين الأهالي والقيادي الحوثي ليلجأ المواطنون لقيادات أخرى أرسلت مسلحين إلى منطقة الخلاف، وهناك دارت اشتباكات عنيفة قتل فيها القيادي الحوثي وجرح أربعة من عناصر الميليشيات الحوثية بعضهم بحالة حرجة.

موضوع يهمك طالب فريق الحكومة اليمنية، في لجنة إعادة الانتشار الأممية المعنية بتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وبضرورة... حكومة اليمن تطالب بتصحيح مسار أولى مراحل اتفاق استوكهولم اليمن

وفي نهاية يونيو الماضي قتل القيادي الحوثي، إسماعيل عبدالقادر سفيان، والمعين من قبل ميليشيا الحوثي وكيلا لمحافظة إب بمواجهات عنيفة بين قيادات وأجنحة الميليشيات الحوثية بالمحافظة سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة الخلافات التي ظهرت في صفوف قيادات الميليشيات وخاصة في الفترة القليلة الماضية ومحاولتها تصفية خصومها في نفس الجماعة والمؤثرين في أوساط المجتمع، وكذا ضمن صراع النفوذ والمال بين القيادات الحوثية في مناطق سيطرتها.