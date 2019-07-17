صنعاء.. حملة اعتقالات حوثية واسعة ضد شركات الصرافة

نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة ضد شركات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، تحت مبرر "التعامل مع الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية".

وأفادت مصادر إعلامية أن مسلحي الحوثي داهموا عدداً من محلات الصرافة في العاصمة صنعاء، وصادروا أوراقاً نقدية "الفئة الجديدة" الواصلة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

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وبحسب المصادر، توعدت الجماعة باستخدام كافة أساليب الردع تجاه الشركات المخالفة، واعتبرت من يتعامل مع الفئة النقدية الجديدة مرتزقا وخائنا.

إعادة تدوير

يأتي ذلك في الوقت الذي يدخل فيه إضراب شركات الصرافة أسبوعه الثاني، في رفع الشارات الحمراء خلال ساعات العمل، بعد بيان جمعية الصرافين اليمنيين، الذي هدد بإجراءات تصعيدية، احتجاجاً على قرارات البنك المركزي والإجراءات التعسفية التي تفرضها جماعة الحوثي.

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية قد أعلنتا في السادس من يوليو، عن بدء الإضراب برفع الشارات الحمراء كخطوة تصعيدية مدتها أسبوعان، وصولاً إلى الإضراب الشامل.

وهذه هي المرة الأولى التي يلوّح فيها القطاع المصرفي بوقف أعماله، ما قد ينذر بانهيار مالي، وتوقف لتحويلات وصرف العملات في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويتهم القطاع المصرفي، ميليشيات الحوثي بالنهب ومصادرة مئات الملايين "من العملة الجديدة" بحجة إتلافها، فيما يقومون بإعادة تدويرها من جديد.