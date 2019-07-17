غريفثس يطلع مجلس الأمن الخميس على أوضاع اليمن

من المقرر أن يطلع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تطورات الأوضاع في اليمن.

والأربعاء، غادر غريفثس، اليمن، متجهاً إلى العاصمة الأردنية، عمان، بعد مباحثات أجراها مع زعيم الميليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي، وما يسمى رئيس المجلس الأعلى لجماعة الحوثي، مهدي المشاط.

هذا وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن شروط وعراقيل جديدة وضعها الحوثي خلال لقائه مع غريفثس المبعوث الأممي إلى اليمن.

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وأخفق غريفثس في انتزاع موافقه صريحة من الحوثي بشأن تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة، كما تمسك الحوثي بالإفراج الجزئي عن الأسرى على دفعات، عكس مطالبة الحكومة بالإفراج عنهم على قاعدة الكل مقابل الكل.

وفي سياق التهرب من التزاماته، طالب الحوثي، المبعوث الأممي بأن تعمل الأمم المتحدة على إلزام الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.