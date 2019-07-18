عبدالملك: تبعية الحوثيين لإيران تعقد حل الأزمة اليمنية

أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الخميس، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تعمل كذراع لإيران لتنفيذ أجندتها في المنطقة: "تجعل الوصول إلى حل يمني للأزمة أمرا بالغ التعقيد".

وأشار بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقائه السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، إلى أن هذه "التبعية لإيران تظهر جلياً في أوقات الضغط الدولي على إيران، حيث يزيد النشاط العسكري الحوثي واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول المنطقة".

وأضاف: "إيران تستخدم اليمن كأداة في مشروعها الطائفي، وهذا أمر لا يمكن أن تقبل به الحكومة أو الشعب اليمني ودول المنطقة والمجتمع الدولي".

ودعا رئيس الحكومة اليمنية، الحوثيين أن "يقدموا مصالح اليمن ويقطعوا هذه التبعية لإيران".

وحدة اليمن

كما شدد على ضرورة عدم خروج تنفيذ اتفاق استوكهولم ورؤية التسوية الشاملة للحل السياسي في اليمن على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، معربا عن ثقته في تمسك واستمرار دعم المجتمع الدولي بهذه المرجعيات باعتبار تجاوزها سيؤدي إلى تمزيق اليمن، وما يمثله ذلك من خطر على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، أن ميليشيا الحوثي متمسكة بمواقفها الرافضة للتفاهمات السياسية، ولا تزال حتى اليوم تماطل في تنفيذ اتفاق السويد رغم مرور عدة أشهر على توقيعه، وتناور بعدة وسائل للتهرب من استحقاقاته، لافتا إلى أن الحكومة أعادت التعاطي مع المبعوث الأممي رغم الضغط والسخط الشعبي، بعد تلقيها تعهدات من الأمم المتحدة بتصحيح مسار تنفيذ الاتفاق، والتي كان لها مبرراتها، حيث كان المسار السابق يتجه نحو التسليم بسيطرة المليشيات الانقلابية على المدينة والموانئ، وهو أمر يخالف القانون الدولي والمرجعيات الثلاث ونص اتفاق استوكهولم، وفق تعبيره.

واستعرض رئيس الوزراء اليمني مع السفير الروسي، بحسب الوكالة الرسمية، استمرار ميليشيا الحوثي في رفض كل مقترحات السلام والمماطلة في تنفيذ اتفاق السويد، وتصعيدها المتكرر بإيعاز ودعم من النظام الإيراني على الأراضي السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

وأعرب عبدالملك، عن ثقته في اضطلاع الأصدقاء الروس بدور مهم في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على إيران وأدواتها التخريبية في اليمن للانصياع للحل السياسي.

بدوره جدد السفير الروسي، دعم بلاده للحكومة الشرعية والحل السياسي في اليمن برعاية الأمم المتحدة، مشيداً بأداء الحكومة ومساهمتها في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية من خلال دفع الرواتب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.