صنعاء.. الحوثيون يختطفون ناشطة اجتماعية من منزلها

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الخميس، ناشطة تعمل في المجال الاجتماعي، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، أن عناصر من ميليشيا الحوثي أقدمت على خطف الناشطة المجتمعية" ناهد الزبيري" من منزلها بصنعاء، وقادتها إلى جهة مجهولة، بعد أن وجهت لها العديد من التهم..

يذكر أن العديد من الفتيات والشابات يقبعن منذ فترة طويلة في سجون سرية تابعة للميليشيات الحوثية بصنعاء.

وكان تقرير حقوقي دولي، كشف مؤخرا، عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.

كما أكد أن "الحوثيين شكلوا جهازا أمنيا خاصا بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم".