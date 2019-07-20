التحالف: عملية نوعية تستهدف مواقع عسكرية مشروعة بصنعاء

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر السبت، عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديدا مباشرا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين.

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كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

وفي سياق متصل سيطرت قوات الجيش اليمني، الجمعة، على مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن ألوية الجيش الوطني في محور باقم استعادت السيطرة على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمال مديرية باقم، وتم القضاء على مجموعة قناصين تابعين للميليشيا كانت تستهدف إمدادات الجيش الوطني.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية الواسعة ما تزال مستمرة، حتى استكمال السيطرة على مركز مديرية باقم.