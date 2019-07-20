الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في معقل الحوثيين

سيطرت قوات الجيش اليمني، الجمعة، على مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن ألوية الجيش الوطني في محور باقم استعادت السيطرة على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمال مديرية باقم، وتم القضاء على مجموعة قناصين تابعين للميليشيا كانت تستهدف إمدادات الجيش الوطني.

وأضاف المصدر أن العمليات العسكرية الواسعة ما تزال مستمرة، حتى استكمال السيطرة على مركز مديرية باقم.

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كما اندلعت مواجهات هي الأعنف في جبهتي كتاف البقع شرق صعدة وفي جبهة علب باقم، حيث توغلت قوات الجيش في جبهة البقع غرباً.

وفي محافظة الجوف قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في هجوم شنته وحدات من الجيش الوطني على مواقع تمركزها في غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش شنت هجوماً مباغتاً على مواقع لميليشيات الحوثي على تبة القناصين ومنطقة القلعة في مديرية برط العنان.

وأسفر الهجوم أيضاً عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.