حكومة اليمن تتهم الحوثي بمصادرة جوازات الراغبين بالحج

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيا الحوثي الانقلابية، بمنع المواطنين في مناطق سيطرتهم من السفر لأداء فريضة الحج عبر إجراءات قمعية.

وقال وزير حقوق الانسان اليمني، محمد عسكر، إن "ميليشيا الحوثيين ‏لم تكتفِ بمصادرة دنيا اليمنيين بل تسعى لمصادرة الدين أيضاً من خلال منع المواطنين الذين تحت سيطرتها من القيام بفريضة الحج، وذلك بمصادرة جوازات سفرهم وهوياتهم".

ودعا عسكر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كافة المنظمات الحقوقية لإدانة هذا السلوك الذي وصفه بالمشين، وقال إنه يتنافى مع حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية.

بدوره، أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، أن الميليشيا الحوثية تضع عقبات وعراقيل أمام الحجاج اليمنيين بغرض أخذ جبايات مالية من المكاتب.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اتخذت إجراءً لمصادرة جوازات حجاج اليمن الصادرة من مناطق الشرعية.

وحذر وزير الأوقاف اليمني، الدكتور أحمد عطية، من تسييس شعائر الحج.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت تعميماً يقضي بمصادرة أي جوازات صادرة من مناطق الشرعية، بالتزامن مع بدء تفويج الحجاج اليمنيين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.