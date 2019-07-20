اليمن.. مقتل قيادات في مواجهات داخلية بين الحوثيين

لقي قيادي حوثي بارز مع 9 من عناصره مصرعهم، اليوم السبت، في مواجهات داخلية بين ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة عمران، شمال اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن العميد "محمد الشتوي" المعين من قبل الحوثيين مديراً لجهاز الأمن السياسي بمحافظة عمران، قتل في مواجهات مع جناح آخر في جماعة الحوثي يتزعمه شخص يدعى مجاهد قشيرة.

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وأوضحت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جناحين في ميليشيا الحوثي، أحدهم ينتمي لقبيلة سفيان والآخر، لقبيلة الغولة بمديرية ريدة شمال عمران.

وأضافت أن المواجهات استمرت حتى ظهر اليوم السبت، وأسفرت عن مقتل القيادي الحوثي "الشتوي" وتسعة آخرين، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين من قبيلة سفيان.

وذكرت المصادر أن الحوثيين من قبيلة سفيان عززوا هجومهم على منزل القيادي مجاهد قشيرة، الذي تحصن داخل منزله، حتى اقتحمتوه وقاموا بقتل مجاهد والتمثيل بجثته.

وأشارت المصادر إلى أن الوضع لا يزال متوترا في ريدة بين أبناء قبيلة الغولة والمسلحين الوافدين من قبيلة سفيان.

وذكرت المصادر أنه وبعد تصفية القيادي الحوثي مجاهد قشيرة تم التنكيل به وبأصحابه وتفجير منزله وقتل 8 من أفراد أسرته.

وقشيرة بحسب المصادر هو أحد القيادات والوجهاء التي ساعدت الحوثيين على اقتحام عمران والسيطرة عليها قبل اجتياحهم للعاصمة صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

يشار إلى أن خلافات حادة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلفت قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم جراء الصراع على النفوذ والمال.