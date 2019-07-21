حكومة اليمن: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء

قالت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، السبت، إن "النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طويلة لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفتت، إلى الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني من خلال استهداف السفن التجارية واختطافها وتشكيل ميليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة في المنطقة، ومنها اليمن وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، حيث أشار إلى ما عانته بلاده لسنوات من التدخلات والسياسات الإيرانية الخبيثة، مؤكدا أن "العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوي بنيران وإرهاب هذا النظام المارق"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء ممارسات النظام الإيراني ونزع مخالبه في المنطقة ابتداء من الميليشيا الحوثية وذلك عبر دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية والذي يمس مصالح العالم برمته.

وكانت الخارجية اليمنية أدانت في بيان، احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا أمبيرو" من قبل النظام الإيراني في مضيق هرمز، ووصفت هذا العمل، بأنه "استمرار للتصعيد ضد الملاحة الدولية في المياه الدولية للخليج العربي ومضيق هرمز" .

كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات الإيرانية والضغط على النظام الإيراني لوقف التصعيد والاستفزازات التي قد ترفع من مستوى التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.