شاهد.. الحوثي ينتهج نفس ممارسات داعش

مسلسل التصفيات داخل صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمر لأسباب مختلفة، تحت أعذار وذرائع مختلفة، لكن الرسالة الدموية للميليشيا قد تكون أكثر تأثيراً في صفوف كل من يحاول أن يعارض أو يتخطى أوامر الحوثي، ليصل بالممارسة حدّ داعش إن لم يتخطه.

عرضت قناة "الحدث" فيديو اعتذرت فيه لمشاهديها بسبب بشاعة المحتوى، رغم إخفاء وجه القتيل، ونوّهت إلى أن المقصد من نشره محاولة منع حدوث مثل هذه الهمجية مجدداً، من خلال فضح الممارسات الحوثية بإظهارها إلى الملأ.

ومثّلت الميليشيات الحوثية بجثة القيادي القبلي مجاهد قشيرة الغولي، كما سبق أن مثلت قبل أيام بجثة القيادي القبلي سلطان الوروري، أحد شيوخ قبائل عذر، بعد قتله في مديرية قفلة عذر في ظروف غامضة، وذكرت المصادر أنه تم استدراجه وقتله من قبل مجهولين.

وحسب مصادر "الحدث" فالقتيل في الفيديو هو مجاهد قشيرة الغولي، أحد العناصر القبلية التي ساندت ميليشيات الحوثي في حروبها الست، وشارك في اقتحام مدينة عمران عام 2014.

يذكر أن مسلسل التصفيات والتنكيل والانتهاكات والقتل بفظاعة ارتفعت وتيرته منذ تولي عبدالكريم الحوثي - عمّ زعيم حركة التمرد - منصب وزير الداخلية في الحكومة الانقلابية.