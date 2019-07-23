الأمن اليمني يضبط كميات مخدرات قبل وصولها للحوثيين

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، الاثنين، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن مصدر أمني قوله، إن نقطة أمنية ضبطت في الطريق الرابط بين محافظتي الجوف وحضرموت، شاحنة على متنها 295 كيلو غراما، من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح، أن كميات الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء.

ولفت المصدر إلى أنه تم إحالة سائق الشاحنة، مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.