نقابة المعلمين: تعديل الحوثي للمناهج يؤثر على 3 ملايين تلميذ

كشفت نقابة المعلمين اليمنيين عن تعرض أكثر من 300 معلم للاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014.

وأكد المسؤول الإعلامي للنقابة، يحيى اليناعي، في تصريحات صحافية، وفاة 7 تربويين تحت التعذيب، حيث يتم تعريض المعتقلين للاعتداءات والترويع وللمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

وأضاف أن حوالي 20 ألف معلم نزحوا من المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إلى المناطق المحررة، بسبب تصاعد حملة القمع ضد المدنيين على مدى الأربعة الأعوام الفائتة.

وأشار اليناعي إلى أن من تبقى من المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء عدم تقاضيهم لرواتبهم منذ 3 سنوات وأكثر. وأضاف أن ما يقارب من 4000 معلم فصلوا من وظائفهم واستبدلوا بعناصر من جماعة الحوثي، بعضها متورط في جرائم وأعمال عنف.

موضوع يهمك كشفت مصادر مطلعة وقريبة من ميليشيات الحوثي في اليمن أن ما تنشره وسائل إعلام الميليشيا، حول المبالغ الخاصة التي تجمعها... الحوثي "يتبرع" لحزب الله.. غسيل أموال وأهداف خفية اليمن

واعتبر اليناعي أن "قطاع التعليم بات جزءاً من الحرب وأحد أهم ساحات التحشيد للقتال"، لافتاً إلى تحول الكثير من المدارس في صنعاء وغيرها إلى معسكرات تعبئة وتدريب.

وأوضح اليناعي أن "مراجعة للكتب المدرسية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي كشفت عن محتوى يحض على الكراهية والتمييز والعنف"، مبيناً أن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي على المنهج الدراسي يتأثر بها نحو 3 ملايين طالب وطالبة يتوزعون على مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.

ودعا المسؤول الإعلامي بنقابة المعلمين اليمنيين لوقف جميع الانتهاكات ضد المعلمين اليمنيين، والكشف عن المختطفين والمختفين قسرياً والإفراج العاجل عنهم، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم خلال فترة إخفائهم.

كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ تدابير صارمة وعاجلة لإنقاذ آلاف التربويين من الانتهاكات والممارسات القمعية، التي يتعرضون لها من قبل جماعة الحوثي.