التحالف يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

صرّح المتحدّث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المملكة.

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وجدّد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضّحاً أنّ توجيهها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمّدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.

واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، مؤكّدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.