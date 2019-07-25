تقرير حقوقي: الحوثيون فجروا 546 منزلاً في حجة

كشف تقرير حقوقي عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية، بتفجير أكثر من 500 منزل في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقالت رئيسة الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، أم الحسن الحاج، في حفل إشهار الهيئة بمدينة مأرب، شرق اليمن، إن الإحصائية الأولية للمنازل التي فجرتها ميليشيات الحوثي في محافظة حجة وحدها بلغت نحو546 منزلاً.

وأوضحت الحاج أن معظم المنازل التي فجرها الحوثيون في محافظة حجة تقع في مديرية كشر "معقل قبائل حجور" التي خاضت مواجهات دامية مع الحوثيين في فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى لإظهار بشاعة جريمة تفجير المنازل والأضرار الناتجة عنها، إضافة إلى سعيها لتعويض المتضررين وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم المحلية والدولية.

وأكدت أن تفجير المنازل يعتبر جريمة حرب تحرّمها كافة الشرائع والقوانين الدولية، داعية كافة الضحايا لتوثيق الانتهاكات التي وقعت عليهم لدى الهيئة حتى تتمكن من المطالبة بالتعويض العادل لهم.

واتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في وقت سابق، ميليشيات الحوثي الانقلابية بتفجير ونسف أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات البلاد، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.