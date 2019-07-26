التحالف: إسقاط الحوثي طائرة مسيرة تابعة لقواتنا أكاذيب

قال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إن الميليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات وكذا الخسائر البشرية والمادية، وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت (واس) أن المصدر سخر من ادعاءات الميليشيات عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، مؤكدا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها المليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

موضوع يهمك أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار... التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه جازان السعودية

وأكد المصدر أن الميليشيات الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، مشيرا إلى أن الميليشيا استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ المليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.