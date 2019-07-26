الجيش اليمني يحبط عملية عسكرية للحوثيين في الجوف

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف، الجمعة، محاولة لميليشيات الحوثي استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية في مديرية برط العنان.

وأكد رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية العميد هادي حمران الجعيدي، بأن وحدات المحور الشمالي للجيش الوطني بالمحافظة تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي خلال المواجهات التي استمرت لساعات.

وأشار الجعيدي إلى أن عشرات العناصر من الميليشيات لقوا مصرعهم وجرح العشرات فيما لاذ البقية بالفرار.

إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن دفع ميليشيات الحوثي بعشرات العناصر والعتاد عقب الخسائر الكبيرة التي منيت بها، خلال الأسبوع الماضي.