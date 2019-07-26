اليمن.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل وصولها للحوثيين

ألقت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، الجمعة، القبض على كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر أمني أن أفراداً من قوات الأمن الخاصة في نقطة القردعي بمنطقة قانية تمكنوا من ضبط سيارة نوع صالون، وهي تحمل شحنة كبيرة من الحشيش المخدر مخبأه في برميل بترول كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وأضاف المصدر "أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها بل سبقتها عمليات متعددة تم من خلالها ضبط مئات الكيلوغرمات من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية".

وأشار إلى أن قيادة قوات الأمن الخاصة باشرت بتحرير محاضر الضبط والتوثيق، وقامت بإرسال المتهمين وجميع المضبوطات إلى الأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات وتحويلهم للقضاء.

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.