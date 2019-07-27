صورة تفطر القلوب.. طفل يمني مصاب بشظايا حوثية

أصيب طفلان شقيقان بجروح مختلفة، الجمعة، في قصف لميليشيا الحوثي الانقلابية على إحدى القرى الآهلة بالسكان، في مديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، بمديرية الزاهر، إن الطفل سلمان محمد حسين العروي الحميقاني وشقيقته، أصيبا بإصابات مختلفة في أنحاء متفرقة من جسديهما بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية سقطت في منزلهما الكائن بمنطقة عينه المأهولة بالسكان في إحدى قرى عزلة آل برمان بمديرية الزاهر.

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إلى ذلك، أكد مصدر محلي أن ميليشيا الحوثي، اختطفت 5 نساء من نقطة تفتيش بمدينة رداع في محافظة البيضاء.

كما أشار المصدر إلى أن عناصر الميليشيا الحوثية استوقفت حافلة نقل جماعي قادمة من صنعاء في نقطة "أبوهاشم" بمدينة رداع وأجبرت 5 نساء مسافرات على النزول من على متن الحافلة.

أيضا أفاد أن ميليشيا الحوثي اقتادت النساء المختطفات إلى أحد سجونها السرية في محافظة البيضاء.

من جهتها، أدانت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، جريمة اختطاف النساء من جانب ميليشيا الحوثي، في محافظة البيضاء.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تخفي نحو 300 امرأة وفتاة قسراً في سجون سرية بصنعاء الخاضعة لسيطرتها، في وقت تمارس بحقهن انتهاكات شنيعة، وفق إفادة حديثة لمختطفة أفرج عنها مؤخراً.