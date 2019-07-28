اليمن.. "مسام" ينزع 4198 لغماً زرعها الحوثيون في شهر

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الأحد، عن انتزاع 4198 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال يوليو الجاري، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وقال مدير عام المشروع، أسامة القصيبي، إن فرق مشروع "مسام" نزعت في الأسبوع الرابع من شهر يوليو الجاري 1184 لغماً وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى 4198 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وأوضح القصيبي في بيان، أن الفرق الميدانية التابعة لمشروع "مسام" تمكنت خلال الأسبوع الماضي من نزع 609 ألغام مضادة للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد.

وأضاف، أن الفرق كذلك نزعت خلال أسبوع 562 ذخيرة غير منفجرة و9 عبوات ناسفة.

وأشار البيان، إلى أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018 وحتى 26 يوليو الجاري بلغ 78313 تنوعت بين ألغام، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها.

وكان تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض" .