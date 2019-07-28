زنازين الموت.. 3600 انتهاك حوثي ضد المختطفين في صنعاء

كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيات الحوثي أكثر من 3600 انتهاك ضد المختطفين في سجونها بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وجاء ذلك في تقرير بعنوان "زنازين الموت"، أطلقه مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، خلال فعالية أقيمت، السبت، بمدينة مأرب شرق اليمن.

‏وكشف التقرير ‏عن ارتكاب ميليشيات الحوثي 3602 انتهاك ضد المختطفين في سجونها منذ يناير/كانون الثاني 2018 وحتى 25 يوليو /تموز الجاري، مشيرا إلى وجود 124 سجنا تابعا للحوثيين في أمانة العاصمة، منها بيوت معارضين استولت عليها الميليشيات.

وتوزعت هذه السجون، وفقاً للتقرير، على 78 سجنا رسميا و5 مواقع عسكرية و12مرفقا تعليميا ومرفقين صحيين، ومعلم سياحي، و10 بيوت معارضين استولت عليها المليشيات منذ الانقلاب في 21 سبتمبر/أيلول 2014، و5 مقرات حوثية، و3 سجون تستخدمها للنساء، و6 مساجد ومدارس تحفيظ وناديين رياضيين.

وتنوعت الانتهاكات التي رصدها التقرير بين اختطافات وإخفاء قسري وحالات تعذيب ووفاة تحت التعذيب.

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ورصد التقرير وفاة 24 مختطفا تحت التعذيب، و2221 حالة اختطاف، موضحا أن حالات الاختطاف توزعت على 2000 من الرجال، و164 امرأة، و35 طفلا، و22 من كبار السن.

وأشار التقرير إلى وقوع 334 حالة إخفاء قسري، و918 حالة تعذيب داخل سجون الميليشيات، في حين بلغت المحاكمات غير القانونية تجاه المختطفين من قبل الميليشيات 105 محاكمات.

وطالب التقرير، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان بسرعة التدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت الميليشيات إعدامهم في محاكمات سياسية هزلية.