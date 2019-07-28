فيديو.. ميليشيا الحوثي تدمر مصنع ألبان في الحديدة

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة غربي اليمن، بقصف مدفعي أسفر عن تدمير مصنع الألبان ومقتل أحد العاملين فيه.

وأفادت مصادر عاملة في المجمع، أن الميليشيات الحوثية قصفت مصنع الألبان، بأربع قذائف مخلفة دمارا واسعا في مكائن وآليات المصنع فيما قتل العامل (محمد ناصر ونيس) من أبناء الحديدة.

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كما أكدت المصادر أن القصف عطل خطوط الإنتاج في المصنع تماما، الأمر الذي سيضاعف من التحديات أمام الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع والرامية لإعادة تأهيله وتشغيل خطوط الإنتاج.

وفي السياق، أكد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا دمرت مصنع الألبان بأربع قذائف هاون عيار 120، فيما طالت عدة قذائف اخرى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين.

كذلك أوضح، أن المدفعية تمكنت من تدمير مربض مدفعية (هاون) مموه نصبته الميليشيات الحوثية على سطح منشأة تجارية وتم رصده لحظة قصف وتدمير مصنع الألبان التابع لمجمع إخوان ثابت.



أيضا لفت إلى أنه تم تدمير مربض مدفعية الميليشيات خلال دقائق من استهداف مصنع الألبان، كما وثقته عدسة الإعلام العسكري بتصوير جوي.

كما وثقت عدسة الإعلام العسكري جانبا من الدمار الذي خلفه قصف الميليشيات، في مصنع الألبان.

يأتي ذلك ضمن جرائم الحوثيين المتواصلة بحق المدنيين والمنشآت الحيوية في الحديدة وخروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية، كما كثفت مطلع الشهر الجاري من نصب مرابض مدفعية ومنصات صاروخية كاتيوشا على أسطح مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية عامة وخاصة وحولت الحي التجاري وسط المدينة إلى ثكنة عسكرية، وفق سياسة تهجير للمواطنين وملاك المحال التجارية.