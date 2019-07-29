الإرياني: 10 قتلى بقصف للحوثيين على سوق آل ثابت بصعدة

أفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأن قصفا حوثيا بصواريخ الكاتيوشا استهدف سوق آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة راح ضحيته 10 من المدنيين العزل.

١-ندين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها #المليشيا_الحوثية المدعومة من ايران بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة #صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين الابرياء و20 جريحاً آخرين بينهم عدد من الأطفال في حصيلة غير نهائية pic.twitter.com/TPg3J76vWD — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢٩ يوليو ٢٠١٩

أدان معمر الإرياني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بشدة ما وصفه بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا.

وأضاف الإرياني أن هذه المجزرة راح ضحيتها 10 من المدنيين الأبرياء و20 جريحاً آخرين بينهم عدد من الأطفال في حصيلة غير نهائية.

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وقال مصدر عسكري يمني إن استهداف الميليشيات لسوق آل ثابت في صعدة مرده ولاء سكانه للشرعية.

ونشر وزير الإعلام اليمني في وقت سابق على حسابه في تويتر، مقطعا مصورا يظهر حجم الأضرار التي لحقت بخطوط الإنتاج في مصنع الألبان الواقع في مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بمدينة الحديدة جراء قصف مدفعي نفذته الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وقال الإرياني إن هذه الجرائم والانتهاكات اليومية والاعتداءات على المصانع والمصالح العامة والخاصة والخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار كأحد مخرجات اتفاق السويد، تتم تحت سمع وبصر فريق الرقابة الدولية المتواجد على بعد كيلومترات من المجمع الصناعي وغيره من المواقع المستهدفة.