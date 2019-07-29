صور مؤثرة.. مجزرة حوثية جديدة ضد أطفال تعز

ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، الأحد، مجزرة جديدة، نجم عنها مقتل طفل وإصابة طفلتين إحداهما بجروح خطرة، ومدني آخر في حصيلة أولية، وذلك بعد ساعات من جريمة مماثلة أسفرت عن إصابة خمسة أطفال من أسرة واحدة اثنان منهم بحالة خطرة.

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وأفادت مصادر محلية، أن قصفا مدفعيا شنته ميليشيات الحوثي على حي الروضة السكني شمال مدينة تعز، أدى إلى مقتل طفل رضيع وإصابة ثلاثة آخرين.

وأوضحت أن الطفل زكريا خالد صالح حاتم البالغ من العمر عاماً ونصف، لقي حتفه على الفور، فيما شقيقته خلود وعمرها 10 سنوات مصابة وحالتها خطرة.

و أضافت المصادر، أن القذيفة الحوثية تسببت أيضا بإصابة الطفلة ذكرى علي عبد الله ( 5 أعوام)، والمواطن رشدي خالد حسن صالح البالغ من العمر 38 عاماً.

يأتي ذلك بعد ساعات من قصف مدفعي مماثل شنته ميليشيات الحوثي، على حي الحميرا في مديرية صالة، سقط على إثره خمسة أطفال منهم اثنان في حالة خطيرة.

وتتزامن هذه المجازر مع صدور تقرير جديد من الأمم المتحدة ضد منتهكي حقوق الأطفال في اليمن، والذي اتهم ميليشيا الحوثي بارتكاب جرائم ضد الطفولة أسفرت عن مقتل نحو 400 طفل خلال العام الماضي.

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية والدبابات من مواقع تمركزها شرقي المدينة.

وكثفت الميليشيات عمليات القنص والقصف، على الأحياء السكنية في مدينة تعز، التي تفرض حصارا خانقا عليها منذ أربعة أعوام، وترتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.

وكان مكتب حقوق الإنسان في تعز، كشف في إحصائية رسمية، مؤخرا، ارتكاب ميليشيات الحوثي 30494 انتهاكا بحق السكان المدنيين في تعز خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 15 يونيو 2019، نجم عنها مقتل 2720 مدنيا، وإصابة 13494 مدنيا، وأغلب الضحايا أطفال ونساء.