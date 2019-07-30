المالكي: الحوثي استهدف آل ثابت لوقوفهم مع الشرعية

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، مشيرا إلى أن الحوثي استهدف آل ثابت لوقوفهم إلى جانب الشرعية.

وأضاف المالكي في مكالمة هاتفية مع العربية أن ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية، وأنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.

وذكر الماكلي أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان.

موضوع يهمك نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على حسابه في تويتر، الاثنين، مقطعا مصورا يظهر حجم الأضرار التي لحقت بخطوط... الإرياني: الحوثي قصف مصنع ألبان بالحديدة متجاهلاً الفريق الأممي اليمن

وأدانت الحكومة اليمنية في وقت سابق بشدة المجزرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بقصفها سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحق أبناء المنطقة، عقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، وتضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الإنسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه المليشيا، التي تبث الخوف في نفوس المواطنين.