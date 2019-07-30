حكومة اليمن تدعو شركات النفط إلى استئناف عملها من عدن

دعت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، الشركات البترولية بالقطاعات الإنتاجية والاستكشافية إلى فتح أو نقل مكاتب الشركات الرسمية التابعة لها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد تعميم صادر عن وزارة النفط والمعادن اليمنية، على سرعة استئناف الشركات كافة العمليات البترولية الإنتاجية والاستكشافية طبقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وذلك أسوة بالشركات البترولية الوطنية والأجنبية العاملة بعدد من القطاعات النفطية الأخرى وعلى وجه الخصوص القطاعات (9، 52، 14، 10، 51، 53).

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كما طالبت، الشركات بتقديم برامج العمل والموازنات السنوية التشغيلية للقطاعات عبر اللجان التشغيلية والاستكشافية وهيئة استكشاف وإنتاج النفط بمحافظة عدن.

وأكد التعميم احتفاظ وزارة النفط بكامل حقوقها وحقوق الدولة التي لا تسقط بالتقادم طبقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج والقوانين اليمنية النافذة.