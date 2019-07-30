مقاتلات التحالف تدمّر غرفة عمليات حوثية في صعدة

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة معقلهم الرئيس أقصى شمالي البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف، غرفة عمليات للميليشيا في وادي "حضوان" الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية.

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كما استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات للميليشيا الانقلابية، في وادي "الفحلوين" بالمديرية ذاتها.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

واستهدف طيران التحالف بغارة أخرى في ذات المنطقة مدفع "هاون" كانت تستخدمه الميليشيات في قصف مواقع القوات الحكومية وكذلك تم استهداف تجمعات بشرية للمقاتلين الحوثيين حيث لقي العديد منهم مصرعهم إلى جانب تدمير " غرفة عمليات عسكرية ميدانية".

وتأتي هذه الضربات الجوية المكثفة لمقاتلات التحالف بعد إحكام قوات الجيش اليمني سيطرتها على جميع المرتفعات الجبلية المحيطة بوادي الفحلوين الاستراتيجي الذي تسعى القوات الحكومية للسيطرة عليه و التقدم صوب مركز المديرية التي تشكل العمود الفقري لمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، من حيث المساحة الجغرافية.

ونشر المركز الإعلامي لمحور كتاف مقاطع فيديو لعمليات الاستهداف الدقيقة والناجحة لمواقع الحوثيين من قبل مقاتلات التحالف.