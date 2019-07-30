فيديو.. إصابة طفلين وتضرر منازل في قصف حوثي على الحديدة

شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، قصفاً مكثفاً على مدينة التحيتا جنوب الحديدة، الاثنين، مستهدفة الأحياء السكنية ومنازل المواطنين.

وتساقطت قذائف المدفعية على المنازل والأحياء السكنية وسط مدينة التحيتا مركز المديرية.

وأوضحت مصادر محلية أن القصف والاستهداف الحوثي على منازل المواطنين أسفر عن إصابة طفلين بجروح أحدهما وصفت بالخطيرة.

وذكرت مصادر طبية أن الطفلين أصيبا بشظايا قذيفة هاون أطلقتها الميليشيات على المنازل، وحالة أحدهما وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لنزيف داخلي حاد، وهما: زكريا عبد الله أحمد جابر ويبلغ من العمر 6 أعوام، وهيام بدر أحمد 12 عاماً.

وخلف القصف المدفعي والصاروخي لميليشيات الحوثي أضراراً بالغة بعدد من المنازل المأهولة بالسكان، كما تضررت مزارع المواطنين جراء الاستهداف العشوائي.

في ذات السياق، شنت ميليشيات الحوثي، الاثنين، قصفاً صاروخياً ومدفعيا عنيفا على مواقع القوات اليمنية المشتركة شمال وشرق مديرية حيس جنوبي الحديدة.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن القصف استهدف مواقع القوات شمال حيس واستخدمت فيه الميليشيات صاروخي كاتيوشا وعدداً من قذائف مدفعية الهاون عيار 120 ومدفعية الهاوزر.

كما عاودت الميليشيات القصف العنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية حيس بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا.

وتعد هذه الانتهاكات من آلاف الخروقات التي تمارسها الميليشيات الحوثية منذ انطلاق الهدنة الأممية بالحديدة في 18ديسمبر 2018م.