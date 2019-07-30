فيديو.. تحرير مواقع جديدة ومقتل 20 حوثياً في الضالع

لقي ما لا يقل عن 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون خلال عملية تمشيط واسعة نفذها الجيش اليمني في أوكار الميليشيات بقرية القهرة شرق مديرية مريس، شمال محافظة الضالع جنوبي البلاد.

موضوع يهمك استدعت نيابة الأموال العامة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، 16 صحافياً في... صنعاء.. نيابة حوثية تستدعي 16 صحافياً للتحقيق اليمن

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة أحرزت تقدما في مديرية مريس وقامت بعملية تمشيط عدد من المواقع المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية".

وأكد المصدر أن عناصر الجيش شنوا هجوما كبيرا على مواقع الميليشيات الحوثية وقاموا بتمشيط موقع السبعة والمنقيز والقهرة في المحور الشرقي لجبهة مريس، بالإضافة إلى حصن شداد والرفقة وأجزاء من منطقة صولان وموقع العظم ووينان.

وأضاف المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة، وأن قوات الجيش الوطني تلاحق فلول الميليشيات الانقلابية الفارة من خطوط التماس.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد لعملية اقتحام عناصر الجيش اليمني متارس كانت تتمركز بها الميليشيات الحوثية في جبهة مريس بالضالع.