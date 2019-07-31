اليمن.. رصاصة قناص حوثي تنهي حياة طفل كان يرعى الأغنام

قتل طفل، اليوم الثلاثاء، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الميدام بمديرية المقاطرة شمال غربي محافظة لحج جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل سليمان عبدالحكيم البالغ من العمر 14 عاماً قتل بطلق ناري أصابه في الرأس من أحد قناصي ميليشيات الحوثي المتمركزة في تبة الخضراء بجبهة الأحكوم.

موضوع يهمك خطف الأضواء ونجح في مقاطعة خطاب للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في جيمزتاون في ولاية فرجينيا لدقائق ولغاية طرده من القاعة... ما قصة فلسطيني قاطع خطاب ترمب وخطف الأضواء قبل طرده؟ سوشيال ميديا

وأوضحت المصادر أن الطفل سليمان كان يرعى الأغنام في أحد جبال المنطقة، إلا أن قناص الميليشيا الإرهابية الحوثية أودى بحياته في الحال.

وفي وقت سابق قتل طفل قنصاً من قبل الميليشيا بذات المنطقة، يدعى هشام الدربي.

وقتلت مليشيا الحوثي مئات المدنيين قنصاً بينهم نساء وأطفال، لاسيما في محافظة تعز طيلة سنوات الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل حوالي خمسة أعوام.