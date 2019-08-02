ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع أحد قادتها الميدانيين بالحديدة

اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع رابع قيادي ميداني بارز في صفوفها، ممن تولوا قيادة هجمات بمدينة الحديدة، غرب اليمن، أخمدتها تباعاً قوات المقاومة المشتركة.

وشيعت الميليشيات الحوثية في صنعاء، الخميس، المدعو العقيد معصار شوعي السالمي المكنى "أبو سليم" والذي لقي مصرعه مساء الثلاثاء.

وقاد المدعو معصار - وهو من أبناء محافظة عمران - هجوماً عنيفاً وواسعاً للميليشيات الحوثية محاولاً اختراق دفاعات القوات المشتركة واجتياز خطوط التماس في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة انتهى بالفشل ومصرع وجرح معظم المشاركين فيه على يد مقاتلي القوات المشتركة.

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وقتل مؤخراً في هجمات أحبطتها القوات المشتركة بمدينة الحديدة: قائد المحور المتحرك للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي المدعو سفيان طالب السفياني، وجرح رئيس عمليات المحور المدعو محمد محمد الفقيه أثناء قيادتهما هجومين منفصلين، فيما أقدمت الميليشيات على تصفية قائد جبهتها بمدينة الحديدة المدعو نجيب المؤيد (الرازحي) في إطار تصاعد الصراع بين أقطابها.

إلى ذلك، شنت ميليشيا الحوثي قصفاً عنيفاً بالمدفعية والأسلحة الثقيلة على مواقع القوات اليمنية المشتركة، خلال الساعات الماضية، تزامن مع تحشيد كبير باتجاه مديرية حيس في أقصى جنوب الحديدة وتحركات مشابهة في مركز المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيات الحوثية واصلت عمليات القصف العنيف والاستهداف المكثف لمواقع القوات المشتركة في مختلف الجبهات، حيث شنت قصفاً على مواقع تتمركز فيها بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة.

وتزامن التصعيد الخطير على التحيتا مع قصف وتحشيد للقوات والآليات والأسلحة الثقيلة، بينها دبابات ومدرعات ومئات المقاتلين، باتجاه مديرية حيس، وفقاً للمركز الإعلامي لألوية للعمالقة، في وقت تم رصد تحركات وتعزيزات قرب خطوط التماس وفي الأحياء السكنية المقابلة للأحياء المحررة بمدينة الحديدة.