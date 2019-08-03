صنعاء.. ميليشيات الحوثي تخطف ناشطة حقوقية من بين أطفالها

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الذراع الإيرانية في اليمن، شاعرة وناشطة حقوقية، بعد مداهمة منزلها في العاصمة صنعاء.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية أن عناصر حوثية مسلحة حاصرت، الجمعة، منزل الناشطة والشاعرة برديس السياغي قبل اقتحامه برفقة مسلحات حوثيات من كتيبة ما تسمى "الزينبيات".

وذكرت المصادر أن العناصر الحوثية اختطفت الشاعرة برديس من بين أطفالها واقتادتها إلى جهة مجهولة.

ولفتت إلى أن أن الناشطة والشاعرة برديس السياغي سبق أن تعرضت لمحاولات خطف ومضايقات عدة من قبل ميليشيات الحوثي على خلفية انتقاداتها لهم.

وتحتجز ميليشيات الحوثي نحو 300 امرأة وفتاة في سجون سرية وغير رسمية في صنعاء دون مسوغ قانوني، وتمارس بحقهن انتهاكات مشينة.