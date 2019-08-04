الجيش اليمني يسيطر على مواقع بصعدة ويقطع إمداد الحوثي

سيطرت قوات الجيش الوطني، الأحد، على مواقع "الهنجر" و"التباب السود" وقطعت خطوط الإمداد الحوثية المؤدية إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العقيد محمد الباهلي أن الجيش الوطني عثر على مخازن للصواريخ والأسلحة والذخائر كانت في إحدى الخنادق على ميمنة "التباب السود".

كما أسفرت العمليات عن قتل وإصابة الكثير من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية فيما لاذ البقية بالفرار.

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وفي وقت سابق، تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني حررت مرتفعات جبال الدخاس والخضاض في مديرية الصفراء، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة الحوثيين.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.