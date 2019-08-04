الشرعية تصد هجوماً للحوثيين جنوب الحديدة وتفشل تقدمهم

صدت قوات الشرعية اليمنية، الأحد، بإسناد من التحالف، هجوماً لميليشيات الحوثي باتجاه مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد.

وأفشلت قوات الشرعية محاولة مجاميع من الميليشيات التقدم باتجاه منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر عسكرية وميدانية إن الحوثيين دفعوا مجدداً، الأحد، بتعزيزات ضخمة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، تتضمن آليات عسكرية تحمل عناصر مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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ووفق مصادر في القوات المشتركة، تصل التعزيزات الحوثية القادمة من مناطق سيطرة الميليشيات على دفعات وفي أوقات متفرقة، بالتزامن مع قصف مكثف يشنه الحوثيون على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مناطق متعددة من الجبلية.

وفي وقت سابق، رصدت المصادر تحركات وتعزيزات حوثية باتجاه منطقة الجاح، وأخرى داخل مدينة الحديدة.

كذلك قصفت الميليشيات الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة بالمدفعية الثقيلة، ملحقة أضراراً مباشرة بمنازل المواطنين.