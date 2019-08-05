الأمن اليمني يقبض على مصنَّف في قوائم الإرهاب الدولية

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الاثنين، ان الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنيا للانتربول الدولي، في عملية خاطفة.

ونشر الموقع الرسمي للوزارة الداخلية اليمنية بيان، أكد فيه مصدر أمني رفيع بشرطة محافظة تعز أن الأجهزة الأمنية تمكنت في ساعة متأخرة من مساء الأحد من إلقاء القبض على المدعو "أ. ع. م." المصنف في قوائم الإرهاب الدولية والمطلوب أمنيا في العديد من الحوادث الإرهابية.

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وأوضح المصدر أن القبض عل المطلوب جاء بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية بالمحافظة، حيث تم تحديد المكان الذي يتواجد فيه المطلوب أمنيا قبل مداهمته في خطة أمنية محكمة.

وطبقاً للمصدر الأمني، يُعد المطلوب أمنياً شخصية خطيرة ومصنفاً في قوائم الإرهاب الدولية ومطلوباً للشرطة الدولية "الإنتربول" في العديد من الحوادث الإرهابية. ولم يكشف عن معلومات أخرى عن هوية وجنسية هذا المطلوب.

ودعت شرطة محافظة تعز جميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي فعل يهدد الأمن وأي تحركات مشبوهة.