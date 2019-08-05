الجيش اليمني يحرر مواقع في حجة ويكبد الحوثي خسائر

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، مواقع جديدة شرق مدينة حرض في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قواته حررت سلسلة جبل "مبعوثة"، الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي حجة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، والتي لاذت بالفرار.

وأكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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في سياق منفصل، فجّر الجيش اليمني، بدعم من مقاتلات تحالف دعم الشرعية ،الاثنين، مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في آل ثابت بمديرية قطابر شمال محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري إن "قوات الجيش الوطني تمكنت من تفجير مخزن أسلحة في جبال "الجلحة" في آل ثابت بمديرية قطابر شمال صعدة، وكانت الميليشيا تتخذ من المخزن المذكور مركزاً لتموين عناصرها وإطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية".

وأضاف: "إن العملية التي نفذها الجيش الوطني أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد".