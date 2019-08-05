بالأرقام والتفاصيل.. 11 ألف انتهاك حوثي بحق أهالي حجور

كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية آلاف الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق حجور بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ووثق التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" 11 ألفاً و384 انتهاكاً لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مناطق قبائل حجور بمديرية كشر خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2019 إلى 20 إبريل/نيسان 2019.

وبحسب التقرير، فقد تنوعت الانتهاكات بين القتل العَمْد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطاف والإخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري، إضافة إلى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم، وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية، والأعيان المدنية، والمواقع التاريخية، وانتهاكات حرية التفكير، واستهداف دور العبادة، وممارسة التعذيب، وسوء المعاملة، والإعدامات الميدانية، والتحرش بالنساء.

ورصد فريق الشبكة الميداني 128 حالة قتل قامت بها ميليشيا الحوثي، منها 97 حالة قتل مدنيين من الرجال، و14 حالة قتل نساء، و17 حالة قتل أطفال.

كما وثق التقرير 647 حالة إصابة، منها 49 طفلاً و37 امرأة، و561 مدنياً من الرجال. وسجل الفريق 25 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين، إضافة إلى تسجيل 356 حالة اعتقال تعسفي.

كما وثّق الفريق 748 انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة، منها 25 حالة تفجير منازل و68 حالة اقتحام وتفتيش وحالتي حرق بمادة البنزين و202 حالة اقتحام ونهب و178 حالة نهب واحتلال و149 حالة تدمير جزئي و16 حالة قصف نتج عنه حريق و63 حالة قصف نتج عنه تدمير كلي و45 حالة قصف ونهب واحتلال.

ووثقت الشبكة 3996 حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين منها 716 حالة نهب أثاث المنازل و68 حالة نهب سيارات مختلفة الأنواع و44 حالة نهب ومصادرة شاحنات و15 حالة مصادرة دراجات نارية و16 حالة نهب محلات تجارية كبيرة و21 حالة نهب محلات تجارية صغيرة (بقالات) و7 حالات نهب مستوصفات طبية و5 حالات نهب وكالات توزيع الغاز و65 حالة نهب مولدات كهربائية مختلفة الأحجام، إضافة إلى إتلاف 3020 مزرعة و6 حالات نهب ومصادرة مضخات مياه زراعية.

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كما وثق فريق الرصد الميداني 892 أسرة هُجرت قسرا بإجمالي 24 ألف نسمة. في حين بلغ عدد الأسر التي نزحت إلى المديريات المجاورة 1550 أسرة.

ورصد الفريق 109 حالات إغلاق مدارس تعليمية وتعطيل الدراسة فيها، واحتلال 20 مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية للمليشيا الحوثية.

وفيما يخص الانتهاكات التي طالت دور العبادة فقد وثق الفريق 170 حالة انتهاك، منها حالتا تفجير مساجد ومدرسة تحفيظ قرآن و5 حالات اعتقال خطباء و119 حالة فرض أئمة وخطباء من عناصر مليشيا الحوثي و50 حالة تهجير للأئمة والخطباء.

كما قام الفريق برصد وتوثيق 8 حالات انتهاك خاصة بمحلات الصرافة ومصادرة الحوالات النقدية، منها 6 حالات إغلاق محلات صرافة و3 حالات نهب حوالات مواطنين.

وتعد "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" أكبر تحالف حقوقي في اليمن إذْ تنضوي فيها ما يقرب من 52 منظمة ومؤسسة يمنية عاملة في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي، كما تمتلك شبكة راصدين موزعين في جميع أرجاء المحافظات اليمنية.