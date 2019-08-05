رئيس حكومة اليمن: تصعيد الحوثي محاولة إيرانية لمواجهة عزلتها

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الاثنين، إن "التصعيد الأخير من قبل المتمردين الحوثيين بإيعاز من مموليهم في طهران بقدر ما هو مؤشر واضح على الهروب من استحقاقات السلام، فإنه محاولة إيرانية بائسة لمواجهة عزلتها الدولية بتحريك أدواتها الإرهابية في المنطقة وإيهام المجتمع الدولي بقدرتها على التأثير والتهديد للمصالح الحيوية في المنطقة والعالم".

وجدد عبدالملك، التزام الحكومة اليمنية مع تحالف دعم الشرعية باستكمال معركة اليمنيين في القضاء على مشروع إيران. وأضاف "إن أي إثارة لمشاكل أو خلافات أخرى سيتم تجاوزها بشكل عاجل وسريع، لأن المصلحة المشتركة داخليا وخارجيا هي لوحدة الصف الوطني في مواجهة العدو المشترك".

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وأكد عبدالملك، خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، أن الأحداث الأخيرة في عدن عقب جرائم الحوثيين الإرهابية المتزامنة مع تنظيم داعش كشفت هذه الأجندة، مستدركا بالقول: "لكن الجميع بات يدركها وحتما ستفشل، فالعدو معروف وغايته واضحة".

بدوره، جدد السفير الأميركي إدانة بلاده للأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخرا في عدن واستنكارها للتصرفات الحوثية وعمليات التصعيد التي تمارسها، مؤكدا التزام بلاده باستمرار دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.