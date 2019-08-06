مسام: انتزاع ألف و673 لغماً حوثياً في اليمن خلال أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، انتزاع 1,673 لغماً، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2019م، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مسام في بيان له، أن من بين تلك الألغام 4 ألغام مضادة للأفراد و1,350 لغمًا مضادة للدبابات و305 ذخائر غير متفجرة و14 عبوة ناسفة.

وأوضح، أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 79,986 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها.

وكان تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014م، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها "من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض" .