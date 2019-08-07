الجيش اليمني: 20 قتيلاً حوثياً و30 مصاباً في الضالع

أعلن الجيش اليمني أن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بمواجهات مع الجيش في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن المواجهات خلفت 50 قتيلاً وجريحاً في صفوف الحوثيين بينهم قيادي ميداني في جبهة مريس جنوبي الضالع.

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وبحسب الموقع، اندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في قريتي صولان القديمة والجديدة، وتبة الخزان بمنطقة الزيلة غربي منطقة مريس.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الحوثيين وأجبرتهم على التراجع والفرار.

وأوضح أن المواجهات قتلت 20 حوثياً بينهم المسؤول على أنشطتها الطائفية في محافظة الضالع المدعو "أبو فايدة" وجرح 30 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة دمت ومحافظة ذمار.