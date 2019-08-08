الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العنف فوراً في عدن

جدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، تأكيده على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

وقال الاتحاد في بيان للمتحدث الرسمي حول التصعيد في عدن، إن الاتحاد الأوروبي يضم صوته إلى دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لجميع الأطراف لوقف العنف والانخراط في الحوار فوراً.

وحسب البيان فإن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الأطراف "الحفاظ على التزامها بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، والانخراط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة ومستدامة لإنهاء النزاع".

موضوع يهمك دانت قيادة "ألوية العمالقة" في اليمن، صباح الخميس، ما حدث في عدن مؤخراً من "تصرفات فردية وخارجة عن الشرع... اليمن.. "ألوية العمالقة" تدعو لضبط النفس في عدن اليمن

بدورها، دعت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، اليمنيين إلى ضبط النفس وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بناء لإنهاء خلافاتهم.

وعبّرت عن قلقها من "تصعيد العنف" في عدن.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الأربعاء، عن الممثلين الدبلوماسيين لدى اليمن لكل من الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ودعا البيان جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً.

وجدد تأكيد الدول الخمس على التزامها "بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين، وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني".

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، مواجهات متقطعة بين قوات الحماية الرئاسية ومجموعات مسلحة سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.