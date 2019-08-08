اليمن.. "ألوية العمالقة" تدعو لضبط النفس في عدن

دانت قيادة "ألوية العمالقة" في اليمن، صباح الخميس، ما حدث في عدن مؤخراً من "تصرفات فردية وخارجة عن الشرع والقانون".

واعتبرت الألوية أن "هذا لا يفيد (..) بأي فائدة فعندما تزهق الأرواح وتسفك الدماء وتسيل على أرضنا الطاهرة فلا يستفيد من ذلك إلا الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومن كان على شاكلتهم".

موضوع يهمك صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق... التحالف: لن نقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني اليمن

ودعت الجميع إلى "ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار فيما يعود نفعه على البلاد والشعب، وأما التخاطب بلغة السلاح فنرفضه تماماً فإنه لا يزيد إلا الفرقة".

وطالبت الألوية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن "ممثلة بالسعودية والإمارات بالتدخل الحاسم وردع كل من أراد زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن جدد رفضه العبث بأمن اليمن واستقراره داعياً كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية.

بدورها، أكدت الحكومة اليمنية أن ما يحدث في عدن يهدف إلى إشعال الفتنة.

وبدأت الاضطرابات التي تشهدها عدن قبل نحو أسبوع بتفجيرات استهدفت شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء وأودت بحياة عسكريين ورجال أمن، وتفاقمت باشتباكات بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام بوابة قصر معاشيق، وقوات الحماية الرئاسية المكلفة بحماية القصر.

دولياً دعت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً.