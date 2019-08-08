عدن.. الحكومة تحمّل المجلس الانتقالي عواقب التصعيد

حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، "المجلس الانتقالي" مسؤولية التصعيد المسلح في عدن.

وأكدت الحكومة، في بيان صدر الخميس، التزامها "بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين" والعمل "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد".

وتابع البيان: "الحكومة تعمل مع الأشقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن".

موضوع يهمك أفادت مصادر "العربية" أن اشتباكات عنيفة تدور في محيط معسكر جبل حديد والمجمع القضائي في عدن جنوبي اليمن.كما تشهد بعض... تجدد الاشتباكات بين الحماية الرئاسية والمجلس الانتقالي بعدن اليمن

ودعت الحكومة الأحزاب وكافة الفعاليات لإدانة دعوات التمرد في عدن.

وحثت على تجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي اقتتال أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات، "لا تصب في مصلحة أحد سوى ميليشيا الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي في المنطقة"، بحسب ما جاء في البيان.

وتشهد عدن، منذ الأربعاء، مواجهات متقطعة بين قوات الحماية الرئاسية ومجموعات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.

من جهتها، كانت "ألوية العمالقة" نددت بالاشتباكات التي تشهدها عدن بين مسلحين موالين للمجلس الانتقالي وقوات الحرس الرئاسي. وأصدرت "قوات العمالقة" بياناً أوضحت فيه موقفها، وطالبت الشرعية وقوات التحالف بالتدخل الحاسم.