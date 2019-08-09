داخلية اليمن: لا تهاون بحماية المدنيين والممتلكات بعدن

طالبت وزارة الداخلية اليمنية، الجمعة، المدنيين بالتزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات المسلحة الجارية بين قوات الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، على ضرورة التزام المدنيين بالبقاء في منازلهم، وذلك حرصاً من الوزارة للحفاظ على سلامة أرواح المدنيين خلال القيام بواجبها بتوفير الأمن والاستقرار بعموم مناطق ومديريات عدن.

وجدد مصدر مسؤول بالداخلية، الدعوة لكافة الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون إلى تحكيم العقل والانسحاب من الشوارع وإيقاف العبث بأرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة.

كما أكد المصدر، أن الدولة لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المدنيين والممتلكات في عدن.

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر "العربية" إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن.

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وفي السياق، أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الجمعة، دعم الحكومة للأجهزة الامنية والعسكرية للقيام بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في عدن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الداخلية أحمد الميسري وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وذلك لمتابعة الأوضاع الراهنة في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

واطلع عبدالملك، على التصعيد العسكري الذي تنفذه مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، والجهود الجارية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لإنهاء هذا التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة حياة المواطنين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.