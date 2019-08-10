منظمات إغاثة دولية: استمرار مواجهات عدن ينذر بكارثة

حذرت منظمات إغاثة دولية، السبت، من كارثة إنسانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جراء المعارك العنيفة التي تشهدها المدينة لليوم الرابع على التوالي.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، إنه يشعر بالقلق الشديد على سلامة موظفيه والمدنيين المحاصرين في منازلهم بعد اندلاع القتال في مدينة عدن.

وأفاد المجلس في بيان، أنه منذُ أول أمس اشتد القتال في أجزاء من المدينة تاركًا المدنيين محاصرين في المناطق السكنية خاصة في منطقة كريتر.

وقال، إن استمرار القتال في عدن سjكون له آثار كبيرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ميناء عدن إحدى البوابات الرئيسية، بعد ميناء الحديدة لتزويد اليمن بالسلع التجارية والإنسانية.

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من جانبها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية، إن أعمال العنف في عدن، أجبرتها على تعليق عملها المنقذ للحياة والمأوى لتجنب انعدام الأمن.

وذكرت اللجنة في بيان لها إنها تشعر بقلق عميق إزاء الاشتباكات العنيفة الدائرة في مدينة عدن بين ما يسمى المجلس الانتقالي والقوات الحكومية.

وأشارت إلى أن الخطاب الصادر من بعض الأطراف التي تحرض على العنف أمر غير مقبول، مؤكدة أن هناك بالفعل تقارير عن عدد غير مؤكد من القتلى والجرحى، بمن فيهم المدنيون والأطفال.

وحذرت اللجنة من تداعيات وخيمة لأعمال العنف على المدنيين، ووصولهم إلى المساعدة الإنسانية الحيوية، بالإضافة إلى أنها ستعرض عملية السلام الهشة لخطر جسيم.