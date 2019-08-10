ميليشيات الحوثي: سنطرح مبادرة للمصالحة الوطنية

أعلنت الجماعة الحوثية أنها بصدد طرح مبادرة للمصالحة الوطنية والحل السياسي وتشكيل لجنة، جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير إعلام الجماعة الانقلابية نيابة عن رئيس المجلس السياسي.

ودعا القيادي الحوثي في كلمته "جميع الأطراف اليمنية إلى أن تأخذ المبادرة على محمل الجد للخروج باليمن من دوامة الصراع".

وكانت الحركة قد منيت بنكسات في الآونة الأخيرة، واعترفت بمقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، أحد أبرز قيادات الجماعة وشقيق زعيمها، عبدالملك الحوثي، في الأسبوع الماضي في ظروف غامضة.

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واعترفت ميليشيات الحوثي، الجمعة، بمقتل القيادي إبراهيم بدر الدين الحوثي. وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثیین الانقلابية، بيانا نعت فيه القيادي، الذي قضى بعملية اغتيال، بحسب وصفها.

وفي حين لم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، أكدت الوزارة أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال".

ورجحت مصادر قبلية أن شقيق زعيم ميليشيات الحوثي قد يكون قتل منذ يومين بكمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي.

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد تحدثت عن مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي في غارة للتحالف.

ويذكر أن الميليشيات تتستر على مصرع قياداتها خوفا على معنويات مقاتليها.