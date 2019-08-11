أطباء بلا حدود: استقبلنا 119 جريحا بعدن بأقل من 24 ساعة

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، أنها استقبلت 119 جريحاً في عدن، بينهم 62 حالة حرجة، خلال أقل من 24 ساعة، جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة اليمنية المؤقتة جنوب البلاد.

وأفادت المنظمة في بيان، أنه في أقل من 24 ساعة (من مساء الخميس حتى مساء الجمعة)، تلقت فرق أطباء بلا حدود 119 جريحاً، من بينهم 62 حالة حرجة استدعت تدخلاً طارئاً.

ونقل البيان عن مسؤولة مشاريع أطباء بلا حدود في اليمن، كارولين سوغان، قولها إن أغلب الجرحى هم "من المدنيين العالقين بين نيران المعارك، وقعوا ضحية إما نيران قذائف الهاون أو رصاصات طائشة".

وذكرت سوغان: "عالجنا امرأة في شهرها الثامن من الحمل أصيبت برصاصة نارية، كما توفي 5 أشخاص على الأقل قبل وصولهم إلى مستشفى المنظمة بعدن، من بينهم طفل".

موضوع يهمك أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع... التحالف: بدء انسحاب "الانتقالي" من بعض المواقع في عدن اليمن

وأضافت: "المستشفى يكاد يمسي غير قادر على تحمّل عدد الجرحى. فرقنا تعمل على مدار الساعة لرعاية المصابين جراء القتال ولا نستطيع إرسال أشخاص آخرين ليحلوا محلهم".

كما حذرت سوغان من استمرار الحالة الإنسانية في التفاقم، لافتة إلى أنه "في حال لم تتعاف عدن من الشلل الذي أصابها، قد تتأثر الأسعار، ما سيؤثر بدوره على إمكانية حصول السكان على احتياجاتهم الأساسية في ظل التضخم الحاصل أصلاً".

وتشهد عدن منذ الأربعاء، اشتباكات بين الحماية الرئاسية وقوات الانتقالي الجنوبي، غداة دعوة نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، قواته إلى مهاجمة قصر المعاشيق الرئاسي، والسيطرة عليه.