صور.. الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مثلث عاهم في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن الطائرة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول استطلاع واختراق متارس ومواقع قوات الجيش الوطني بمحافظة حجة.

وهذه هي الطائرة المسيرة الرابعة التي تعترضها قوات الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.